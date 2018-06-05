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Poster of Dva bileta domoy
6.2
Dva bileta domoy - Trailer
Kinoafisha Films Dva bileta domoy
6.2

Dva bileta domoy

, 2018
Dva bileta domoy
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Dva bileta domoy
6.2
Dva bileta domoy - Trailer
Dva bileta domoy  Trailer

Cast

Sergei Garmash
Sergei Garmash
Vasnetsov
Mariya Skuratova
Mariya Skuratova
Lyuba Vasnetsova
Kamil Khardin
Kamil Khardin
Shilo
Evgeny Tkachuk
Evgeny Tkachuk
Artyom
Natalya Surkova
Natalya Surkova
Ada Petrovna
Irina Rakhmanova
Irina Rakhmanova
Svetlana Aleksandrovna
Irina Rozanova
Irina Rozanova
Doctor
Roman Ageev
Roman Ageev
Major on Colony Watch
Valeriy Boldanyuk
Shop Teacher
Kseniya Butusova
Lena
Director Dmitriy Meskhiev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2018
World premiere 5 June 2018
Release date
25 October 2018 Russia Наше кино 18+
Worldwide Gross $28,580
Also known as
Dva bileta domoy, Dwa bilety do domu, Two Tickets Back, Two Tickets Home, Два билета домой

Film rating

6.2
Rate 11 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
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Dva bileta domoy - Trailer
Dva bileta domoy Trailer
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