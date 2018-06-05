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6.2
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Dva bileta domoy
6.2
Dva bileta domoy
, 2018
Dva bileta domoy
Russia / Drama / 18+
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6.2
Dva bileta domoy
Trailer
Trailer
Cast
Sergei Garmash
Vasnetsov
Mariya Skuratova
Lyuba Vasnetsova
Kamil Khardin
Shilo
Evgeny Tkachuk
Artyom
Natalya Surkova
Ada Petrovna
Irina Rakhmanova
Svetlana Aleksandrovna
Irina Rozanova
Doctor
Roman Ageev
Major on Colony Watch
Valeriy Boldanyuk
Shop Teacher
Kseniya Butusova
Lena
Director
Dmitriy Meskhiev
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2018
World premiere
5 June 2018
Release date
25 October 2018
Russia
Наше кино
18+
Worldwide Gross
$28,580
Also known as
Dva bileta domoy, Dwa bilety do domu, Two Tickets Back, Two Tickets Home, Два билета домой
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Film rating
6.2
Rate
11
votes
6.3
IMDb
Place in the rating
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