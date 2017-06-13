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Poster of Arrhythmia
7.6
Arrhythmia - Trailer
Kinoafisha Films Arrhythmia
7.6

Arrhythmia

, 2017
Aritmiya
Russia / Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Arrhythmia
7.6
Arrhythmia - Trailer
Arrhythmia  Trailer

Cast

Aleksandr Yatsenko
Aleksandr Yatsenko
Oleg Mironov
Irina Gorbacheva
Irina Gorbacheva
Katya
Nikolay Shrayber
Nikolay Shrayber
Dima Yakushkin
Maxim Lagashkin
Maxim Lagashkin
Aleksandr Samoylenko
Aleksandr Samoylenko
Mikhail
Anna Kotova
Anna Kotova
Elena Drobysheva
Elena Drobysheva
Evgeniy Muravich
Evgeniy Muravich
Nadezhda Markina
Nadezhda Markina
Lyudmila Motornaya
Lyudmila Motornaya
Sergey Udovik
Sergey Udovik
Valentina Mazunina
Valentina Mazunina
Director Boris Khlebnikov
Writer Nataliya Meshchaninova, Boris Khlebnikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2017
Online premiere 12 October 2017
World premiere 13 June 2017
Release date
12 October 2017 Russia ПРОвзгляд 18+
12 October 2017 Belarus
18 January 2018 Estonia
11 May 2018 Finland
1 August 2018 France
12 October 2017 Kazakhstan
19 October 2017 Ukraine
Worldwide Gross $1,433,366
Production CTB Film Company, Mars Media, Don Films
Also known as
Aritmiya, Arrhythmia, Aritmija, Arytmia, Arritimia, Arritmia, Arütmia, Arythmie, Hafra'ah be'ketzev ha'lev, Linha Tênue, Ritim Bozukluğu, Szívritmuszavarok, Αρρυθμία, Аритмия, Аритмія

Film rating

7.6
Rate 87 votes
7.4 IMDb
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In overall ranking  865 In the Drama genre  407 In the Romantic genre  115 In films of Russia  37 In films of 2017  25
Updated 26 February 2026

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