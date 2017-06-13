Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 56 minutes
Production year
2017
Online premiere
12 October 2017
World premiere
13 June 2017
Release date
|12 October 2017
|Russia
| ПРОвзгляд
|18+
|12 October 2017
|Belarus
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|18 January 2018
|Estonia
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|11 May 2018
|Finland
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|1 August 2018
|France
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|12 October 2017
|Kazakhstan
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|19 October 2017
|Ukraine
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Worldwide Gross
$1,433,366
Production
CTB Film Company, Mars Media, Don Films
Also known as
Aritmiya, Arrhythmia, Aritmija, Arytmia, Arritimia, Arritmia, Arütmia, Arythmie, Hafra'ah be'ketzev ha'lev, Linha Tênue, Ritim Bozukluğu, Szívritmuszavarok, Αρρυθμία, Аритмия, Аритмія