Title Year Date Site Host
BAFTA Awards 2025 2025  
BAFTA Awards 2024 2024 18 February 2024 Royal Albert Hall, London, UK  
BAFTA Awards 2023 2023 19 February 2023 Royal Albert Hall, London, UK Richard E. Grant, Alison Hammond
BAFTA Awards 2022 2022 13 March 2022 Royal Albert Hall, London, UK Rebel Wilson
BAFTA Awards 2021 2021 11 April 2021 Royal Albert Hall, London, UK Clara Amfo, Dermot O'Leary, Edith Bowman
BAFTA Awards 2020 2020 2 February 2020 - 3 February 2020 Royal Albert Hall, London, UK Graham Norton
BAFTA Awards 2019 2019 10 February 2019 Royal Albert Hall, London, UK Joanna Lumley
BAFTA Awards 2018 2018 18 February 2018 Royal Albert Hall, London, UK Joanna Lumley
BAFTA Awards 2017 2017 12 February 2017 Royal Albert Hall, London, UK Stephen Fry
BAFTA Awards 2016 2016 14 February 2016 Royal Opera House, London, UK Stephen Fry
BAFTA Awards 2015 2015 8 February 2015 Royal Opera House, London, UK Stephen Fry
BAFTA Awards 2014 2014 16 February 2014 Royal Opera House, London, UK Stephen Fry
BAFTA Awards 2013 2013 10 February 2013 Royal Opera House, London, UK Stephen Fry
BAFTA Awards 2012 2012 12 February 2012 Royal Opera House, London, UK Stephen Fry
BAFTA Awards 2011 2011 13 February 2011 Royal Opera House, London, UK Jonathan Ross
BAFTA Awards 2010 2010 21 February 2010 Royal Opera House, London, UK Jonathan Ross
BAFTA Awards 2009 2009 8 February 2009 Royal Opera House, London, UK Jonathan Ross
BAFTA Awards 2008 2008 10 February 2008 Royal Opera House, London, UK Jonathan Ross
BAFTA Awards 2007 2007 11 February 2007 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Jonathan Ross
BAFTA Awards 2006 2006 19 February 2006 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Stephen Fry
BAFTA Awards 2005 2005 12 February 2005 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Stephen Fry
BAFTA Awards 2004 2004 15 February 2004 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Stephen Fry
BAFTA Awards 2003 2003 23 February 2003 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Stephen Fry
BAFTA Awards 2002 2002 24 February 2002 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Stephen Fry
BAFTA Awards 2001 2001 25 February 2001 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Stephen Fry, Mariella Frostrup
BAFTA Awards 2000 2000 9 April 2000 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Jack Docherty
BAFTA Awards 1999 1999 11 April 1999 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Jonathan Ross
BAFTA Awards 1998 1998 19 April 1998 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Rory Bremner
BAFTA Awards 1997 1997 29 April 1997 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Lenny Henry
BAFTA Awards 1996 1996 23 April 1996 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Angus Deayton
BAFTA Awards 1995 1995 9 April 1995 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Billy Connolly
BAFTA Awards 1994 1994 15 April 1994 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Sheena McDonald
BAFTA Awards 1993 1993 21 March 1993 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Griff Rhys Jones
BAFTA Awards 1992 1992 22 March 1992 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Michael Aspel
BAFTA Awards 1991 1991 17 March 1991 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Noel Edmonds
BAFTA Awards 1990 1990 11 March 1990 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Magnus Magnusson, Sally Magnusson
BAFTA Awards 1989 1989 19 March 1989 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK David Dimbleby, Anna Ford
BAFTA Awards 1988 1988 20 March 1988 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Michael Aspel
BAFTA Awards 1987 1987 22 March 1987 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Ronnie Corbett, Ronnie Barker
BAFTA Awards 1986 1986 16 March 1986 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Michael Aspel
BAFTA Awards 1985 1985 5 March 1985 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Terry Wogan
BAFTA Awards 1984 1984 25 March 1984 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Michael Aspel
BAFTA Awards 1983 1983 20 March 1983 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Frank Bough, Selina Scott
BAFTA Awards 1982 1982 18 March 1982 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1981 1981 22 March 1981 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK David Frost
BAFTA Awards 1980 1980 20 March 1980 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1979 1979 22 March 1979 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Sue Lawley, Michael York
BAFTA Awards 1978 1978 16 March 1978 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1977 1977 24 March 1977 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Esther Rantzen, Roger Moore
BAFTA Awards 1976 1976 17 March 1976 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1975 1975 26 February 1975 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK David Niven
BAFTA Awards 1974 1974 6 March 1974 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1973 1973 28 February 1973 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Michael Parkinson, John Mills
BAFTA Awards 1972 1972 23 February 1972 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1971 1971 4 March 1971 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK Richard Attenborough
BAFTA Awards 1970 1970 8 March 1970 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK David Frost
BAFTA Awards 1969 1969 26 March 1969 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1968 1968 28 March 1968 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1967 1967 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1966 1966 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1965 1965 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1964 1964 3 April 1964 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1963 1963 7 May 1963 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1962 1962 5 April 1962 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1961 1961 6 April 1961 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1960 1960 22 March 1960 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1959 1959 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1958 1958 6 March 1958 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1957 1957 11 July 1957 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1956 1956 1 March 1956 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1955 1955 10 March 1955 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1954 1954 25 March 1954 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1953 1953 5 March 1953 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1952 1952 8 May 1952 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1951 1951 22 February 1951 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1950 1950 29 May 1950 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
BAFTA Awards 1949 1949 29 May 1949 Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK  
