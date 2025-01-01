|BAFTA Awards 2025
|2025
|BAFTA Awards 2024
|2024
|18 February 2024
|Royal Albert Hall, London, UK
|BAFTA Awards 2023
|2023
|19 February 2023
|Royal Albert Hall, London, UK
Richard E. Grant, Alison Hammond
|BAFTA Awards 2022
|2022
|13 March 2022
|Royal Albert Hall, London, UK
Rebel Wilson
|BAFTA Awards 2021
|2021
|11 April 2021
|Royal Albert Hall, London, UK
Clara Amfo, Dermot O'Leary, Edith Bowman
|BAFTA Awards 2020
|2020
|2 February 2020 - 3 February 2020
|Royal Albert Hall, London, UK
Graham Norton
|BAFTA Awards 2019
|2019
|10 February 2019
|Royal Albert Hall, London, UK
Joanna Lumley
|BAFTA Awards 2018
|2018
|18 February 2018
|Royal Albert Hall, London, UK
Joanna Lumley
|BAFTA Awards 2017
|2017
|12 February 2017
|Royal Albert Hall, London, UK
Stephen Fry
|BAFTA Awards 2016
|2016
|14 February 2016
|Royal Opera House, London, UK
Stephen Fry
|BAFTA Awards 2015
|2015
|8 February 2015
|Royal Opera House, London, UK
Stephen Fry
|BAFTA Awards 2014
|2014
|16 February 2014
|Royal Opera House, London, UK
Stephen Fry
|BAFTA Awards 2013
|2013
|10 February 2013
|Royal Opera House, London, UK
Stephen Fry
|BAFTA Awards 2012
|2012
|12 February 2012
|Royal Opera House, London, UK
Stephen Fry
|BAFTA Awards 2011
|2011
|13 February 2011
|Royal Opera House, London, UK
Jonathan Ross
|BAFTA Awards 2010
|2010
|21 February 2010
|Royal Opera House, London, UK
Jonathan Ross
|BAFTA Awards 2009
|2009
|8 February 2009
|Royal Opera House, London, UK
Jonathan Ross
|BAFTA Awards 2008
|2008
|10 February 2008
|Royal Opera House, London, UK
Jonathan Ross
|BAFTA Awards 2007
|2007
|11 February 2007
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Jonathan Ross
|BAFTA Awards 2006
|2006
|19 February 2006
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Stephen Fry
|BAFTA Awards 2005
|2005
|12 February 2005
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Stephen Fry
|BAFTA Awards 2004
|2004
|15 February 2004
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Stephen Fry
|BAFTA Awards 2003
|2003
|23 February 2003
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Stephen Fry
|BAFTA Awards 2002
|2002
|24 February 2002
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Stephen Fry
|BAFTA Awards 2001
|2001
|25 February 2001
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Stephen Fry, Mariella Frostrup
|BAFTA Awards 2000
|2000
|9 April 2000
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Jack Docherty
|BAFTA Awards 1999
|1999
|11 April 1999
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Jonathan Ross
|BAFTA Awards 1998
|1998
|19 April 1998
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Rory Bremner
|BAFTA Awards 1997
|1997
|29 April 1997
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Lenny Henry
|BAFTA Awards 1996
|1996
|23 April 1996
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Angus Deayton
|BAFTA Awards 1995
|1995
|9 April 1995
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Billy Connolly
|BAFTA Awards 1994
|1994
|15 April 1994
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Sheena McDonald
|BAFTA Awards 1993
|1993
|21 March 1993
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Griff Rhys Jones
|BAFTA Awards 1992
|1992
|22 March 1992
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Michael Aspel
|BAFTA Awards 1991
|1991
|17 March 1991
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Noel Edmonds
|BAFTA Awards 1990
|1990
|11 March 1990
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Magnus Magnusson, Sally Magnusson
|BAFTA Awards 1989
|1989
|19 March 1989
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
David Dimbleby, Anna Ford
|BAFTA Awards 1988
|1988
|20 March 1988
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Michael Aspel
|BAFTA Awards 1987
|1987
|22 March 1987
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Ronnie Corbett, Ronnie Barker
|BAFTA Awards 1986
|1986
|16 March 1986
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Michael Aspel
|BAFTA Awards 1985
|1985
|5 March 1985
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Terry Wogan
|BAFTA Awards 1984
|1984
|25 March 1984
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Michael Aspel
|BAFTA Awards 1983
|1983
|20 March 1983
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Frank Bough, Selina Scott
|BAFTA Awards 1982
|1982
|18 March 1982
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1981
|1981
|22 March 1981
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
David Frost
|BAFTA Awards 1980
|1980
|20 March 1980
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1979
|1979
|22 March 1979
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Sue Lawley, Michael York
|BAFTA Awards 1978
|1978
|16 March 1978
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1977
|1977
|24 March 1977
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Esther Rantzen, Roger Moore
|BAFTA Awards 1976
|1976
|17 March 1976
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1975
|1975
|26 February 1975
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
David Niven
|BAFTA Awards 1974
|1974
|6 March 1974
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1973
|1973
|28 February 1973
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Michael Parkinson, John Mills
|BAFTA Awards 1972
|1972
|23 February 1972
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1971
|1971
|4 March 1971
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
Richard Attenborough
|BAFTA Awards 1970
|1970
|8 March 1970
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
David Frost
|BAFTA Awards 1969
|1969
|26 March 1969
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1968
|1968
|28 March 1968
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1967
|1967
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1966
|1966
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1965
|1965
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1964
|1964
|3 April 1964
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1963
|1963
|7 May 1963
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1962
|1962
|5 April 1962
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1961
|1961
|6 April 1961
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1960
|1960
|22 March 1960
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1959
|1959
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1958
|1958
|6 March 1958
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1957
|1957
|11 July 1957
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1956
|1956
|1 March 1956
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1955
|1955
|10 March 1955
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1954
|1954
|25 March 1954
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1953
|1953
|5 March 1953
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1952
|1952
|8 May 1952
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1951
|1951
|22 February 1951
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1950
|1950
|29 May 1950
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
|BAFTA Awards 1949
|1949
|29 May 1949
|Odeon Cinema, Leicester Square, London, UK
