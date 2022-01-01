Поклонникам всевозможной фантастики 2018 год обещает множество интересных новинок. С «Первому игроку приготовиться» на экраны возвращается признанный мастер фантастического жанра Стивен Спилберг, Disney готовит грандиознейший фантастический блокбастер «Мир Юрского периода 2», «Лекарство от смерти» завершает фантастическую франшизу «Бегущий в лабиринте». От долгожданного сиквела «Тихоокеанского рубежа» до нового «Хищника» и отечественного блокбастера «Рубеж» - «Киноафиша» рекомендует лучшие фантастические фильмы 2018 года.

Топ 10 самых ожидаемых фантастических фильмов 2018

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Долгожданное завершение франшизы со звездой «Волчонка» в главной роли, «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» несколько раз переносили, а съемки приостанавливали в связи с травмой Дилана О’Брайена. К счастью, поклонники серии все-таки дождались выхода картины на большой экран. В финале истории Томас вместе с выжившими глейдерами отправляется в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт. Компанию Дилану О’Брайену в «Лекарстве от смерти» составила Кая Скоделарио, в 2017 году блеснувшая в «Пиратах Карибского моря 6».

Аннигиляция

В 2018 году до экранов наконец-то добрался долгожданный новый фильм Натали Портман, объединяющий сразу несколько интригующих жанров (ужасы, фантастика, фэнтези) и несколько замечательных актрис (компанию Натали составляют звезда «Тор: Рагнарек» Тесса Томпсон и Дженнифер Джейсон Ли). В центре сюжета – таинственная Зона Икс, смертельно опасная территория, кишащая аномальными явлениями (поклонники братьев Стругацких и «Сталкера» Тарковского сейчас понимающе усмехнулись). Героиням фильма в составе исследовательской экспедиции, уже двенадцатой по счету, предстоит отправиться в Зону и раскрыть тайны этого жуткого места.

Тихоокеанский рубеж 2

Ни Гильермо Дель Торо, ни Чарли Ханнэм, ни Идрис Эльба в долгожданный сиквел «Тихоокеанского рубежа» не вернулись, однако фантастический боевик от этого, похоже, в зрелищности не потерял. Теперь уже другим главным героям в исполнении Джона Бойеги и Скотта Иствуда предстоит пилотировать огромных боевых роботов/егерей и сражаться с Кайдзю, которые вновь угрожают мирному существованию человечества и, к тому же, стали еще опаснее и смертоноснее, чем прежде.

Первому игроку приготовиться

Одним из самых ожидаемых релизов 2018 года стал фантастический боевик от настоящего специалиста по зрелищной и увлекательной фантастике – Стивена Спилберга. «Первому игроку приготовиться» - фильм, действие которого разворачивается в недалеком будущем. Как водится, будущее это весьма печально: на фоне истощения энергетических ресурсов половина населения планеты влачит жалкое существование на грани выживания, а спасается от тяжелых реалий – в виртуальном пространстве. «Лекарством от реальности» становится захватывающий виртуальный квест OASIS, главный приз в котором – ключ к вполне реальному состоянию разработчика игры. Главному герою, Уэйду, и его друзьям посчастливилось отыскать первую подсказку на пути к заветному призу, но, чтобы добиться победы, им придется противостоять вполне реальным врагам.

Соло: Звездные войны. Истории

Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года – очередной спин-офф возрожденной стараниями Disney франшизы «Звездные войны», в центре которого окажется популярнейший герой саги, Хан Соло. «Эстафетную палочку» у Харрисона Форда принял Олден Эренрайк – именно ему предстоит сыграть роль молодого Хана Соло и показать зрителям, как ничем не примечательный контрабандист превратился в одного из самых знаменитых преступников галактики, обзавелся верным другом Чубаккой и стал таким, каким его знают поклонники «Звездных войн». Вместе с Эренрайком в «Соло» снялись такие известнейшие актеры, как Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон – последнему выпала честь сыграть наставника будущей «звезды контрабандистов галактики».

Мир Юрского периода 2

Сезоном летних блокбастеров в 2018 году явно будет править Disney, которая в июне порадует зрителей продолжением «возрожденной» франшизы «Парк Юрского периода». В сиквеле «Мира Юрского периода» к своим ролям вновь вернутся Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард, а сама картина гарантированно порадует любителей приключенческих боевиков и фантастики обилием экшна и потрясающим визуальным рядом и спецэффектами (на эти цели Disney выделила грандиозный бюджет в 260 миллионов долларов). Интересно, что фильм выйдет на большой экран ровно через четверть века после того, как состоялась премьера самой первой части франшизы, снял которую Стивен Спилберг.

Хищник

Еще одна культовая франшиза прошлого в 2018 году получит «вторую жизнь»: Шейн Блэк, снявший «Железного человека 3», порадует зрителей новой интерпретацией «Хищника». Фантастический боевик объединит таких звезд, как Оливия Манн, Бойд Холбрук, Стерлинг К. Браун, и расскажет о группе спецназовцев, которым предстоит собственноручно истреблять устрашающих пришельцев. Шейн Блэк не только поставил фильм, но и лично написал сценарий, поэтому к зрелищным экшн-сценам наверняка добавится и его фирменный жесткий юмор.

Люди Икс: Темный феникс

Один из самых ожидаемых фильм года в категории супергеройских блокбастеров – новая глава истории о мутантах, «Люди Икс: Темный феникс», в которой к своим ролям вновь вернулась звездная троица в лице Дженнифер Лоуренс, Майкла Фассбендера и Джеймса МакЭвоя. Помимо множества уже знакомых героев в исполнении Эвана Питерса, Софи Тернер и других юных звезд, в фильме блеснет Джессика Честейн – причем талантливой актрисе досталась интереснейшая задача «поработать» злодейкой. В центре сюжета окажется Джин Грей (Софи Тернер), потрясающие сверхспособности которой приводят к ее превращению в опаснейшее существо – Темного феникса. Людям Икс предстоит решить, стоит ли одна жизнь потенциальной гибели всего человечества.

Хроники хищных городов

Популярность экранизаций фантастических романов набирает обороты, и очередной попыткой перенести фэнтези-мир на большой экран станут «Хроники хищных городов» - фильм со звездой «Матрицы» и «Властелина колец» Хью Уивингом в главной роли, в основу которого легла серия книг «Смертные машины». Проект интересен еще и тем, что наряду с Уивингом в нем поучаствовал еще один «герой» трилогии «Властелин колец» - сам Питер Джексон, который снял и «ВК», и «Хоббита», а теперь взялся за воссоздание на большом экране фантастической атмосферы «Смертных машин». В оригинальной серии романов действие разворачиваются в далеком пост-апокалиптическом будущем, и вместо привычных нам городов фигурируют города «мобильные» - разъезжающие по планете на огромных колёсах в поисках оставшихся природных ресурсов.

Бамблби

Создатели «Трансформеров» продолжают радовать поклонников франшизы все новыми частями, и на этот раз очередь дошла до первого (по слухам, из многих) спин-оффа, который расскажет предысторию одного из самых популярных героев – Бамблби. В фильме, который снимает Трэвис Найт, действие разворачивается в 1987 году: Хейли Стайнфелд сыграла роль 17-летней Чарли, которая обнаруживает поврежденного Бамблби и, как следует поработав над ним, вскоре понимает, что перед ней не совсем обычный Volkswagen «Жук».