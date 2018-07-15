Фильм «Закат цивилизации» снят режиссёром и актёром Беном Янгом. В его картине снялись такие актёры, как Лиззи Каплан («Иллюзия обмана 2», «Рождество», «Дрянные девчонки»), Майкл Пенья («Марсианин», «Война против всех», «Человек-муравей»), Израэль Бруссар («Элитное общество»), Майк Колтер («Малышка на миллион», «Люди в чёрном 3») и другие.
В центре сюжета фильма «Закат цивилизации» окажется мужчина по имени Питер. Однажды у него случается целая серия кошмарных сновидений, в которых погибает его семья. И вскоре после этого его кошмары рискуют стать реальностью, и только у него одного есть шанс спасти семью от опасности во время инопланетного вторжения.
- «Закат цивилизации» - это второй фильм для актёра Бена Янга в качестве режиссёра
- Одним из сценаристов фильма «Закат цивилизации» выступил номинант на премию «Оскар» за сценарий к ленте «Прибытие» Эрик Хайссерер
- Монтажёр Мэттью Рэмси работал над такими известными сериалами, как «13 причин почему», «Анатомия страсти» и «О.С. – Одинокие сердца»
- Оператор Педро Луке работал на съёмках триллера «Не дыши»
Питер видит один и тот же кошмарный сон, в котором человечество подвергается нападению неизвестных пришельцев с превосходящими силами и технологиями. Когда эти видения начинают мешать повседневной жизни, Питер поддается на уговоры жены и начальника и посещает клинику сна. А там выясняется, что подобные видения приходят не к нему одному. Однажды настаёт тот ужасный день, когда сон сбывается, и на Землю прибывают инопланетяне, сеющие смерть, разрушение и ужас.
|1 августа 2020
|Китай