Фильм «Закат цивилизации» снят режиссёром и актёром Беном Янгом. В его картине снялись такие актёры, как Лиззи Каплан («Иллюзия обмана 2», «Рождество», «Дрянные девчонки»), Майкл Пенья («Марсианин», «Война против всех», «Человек-муравей»), Израэль Бруссар («Элитное общество»), Майк Колтер («Малышка на миллион», «Люди в чёрном 3») и другие.

В центре сюжета фильма «Закат цивилизации» окажется мужчина по имени Питер. Однажды у него случается целая серия кошмарных сновидений, в которых погибает его семья. И вскоре после этого его кошмары рискуют стать реальностью, и только у него одного есть шанс спасти семью от опасности во время инопланетного вторжения.