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Постер фильма Закат цивилизации
5.8
Киноафиша Фильмы Закат цивилизации
5.8

Закат цивилизации

, 2018
Extinction
США / фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Закат цивилизации
5.8

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм «Закат цивилизации» снят режиссёром и актёром Беном Янгом. В его картине снялись такие актёры, как Лиззи Каплан («Иллюзия обмана 2», «Рождество», «Дрянные девчонки»), Майкл Пенья («Марсианин», «Война против всех», «Человек-муравей»), Израэль Бруссар («Элитное общество»), Майк Колтер («Малышка на миллион», «Люди в чёрном 3») и другие.

В центре сюжета фильма «Закат цивилизации» окажется мужчина по имени Питер. Однажды у него случается целая серия кошмарных сновидений, в которых погибает его семья. И вскоре после этого его кошмары рискуют стать реальностью, и только у него одного есть шанс спасти семью от опасности во время инопланетного вторжения.

- «Закат цивилизации» - это второй фильм для актёра Бена Янга в качестве режиссёра

- Одним из сценаристов фильма «Закат цивилизации» выступил номинант на премию «Оскар» за сценарий к ленте «Прибытие» Эрик Хайссерер

- Монтажёр Мэттью Рэмси работал над такими известными сериалами, как «13 причин почему», «Анатомия страсти» и «О.С. – Одинокие сердца»

- Оператор Педро Луке работал на съёмках триллера «Не дыши»

Питер видит один и тот же кошмарный сон, в котором человечество подвергается нападению неизвестных пришельцев с превосходящими силами и технологиями. Когда эти видения начинают мешать повседневной жизни, Питер поддается на уговоры жены и начальника и посещает клинику сна. А там выясняется, что подобные видения приходят не к нему одному. Однажды настаёт тот ужасный день, когда сон сбывается, и на Землю прибывают инопланетяне, сеющие смерть, разрушение и ужас.

В ролях

Лиззи Каплан
Лиззи Каплан
Alice
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Peter
Амелия Крауч
Hannah
Эрика Тремблэй
Lucy
Лекс Шрэпнел
Лекс Шрэпнел
Ray
Эмма Бут
Эмма Бут
Samantha
Лилли Аспелл
Лилли Аспелл
Megan
Майк Колтер
Майк Колтер
David
Израэл Бруссар
Израэл Бруссар
Miles
Sandra Teles
Wellness Center Woman
Режиссер Бен Янг
Сценарист Spenser Cohen, Эрик Хайссерер, Брэд Кэйн
Композитор The Newton Brothers
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 15 июля 2018
Премьера в мире 15 июля 2018
Дата выхода
1 августа 2020 Китай
Сборы в мире $1 451 864
Производство Good Universe, Mandeville Films, Universal Pictures
Другие названия
Extinction, Extinção, Extinción, Exterminarea, Izumiranje, Kihalás, Tükeniş, Tuyệt Chủng, Väljasuremine, Zagłada, Εξόντωση, Закат цивилизации, Заличаване, Занепад цивілізації, エクスティンクション　地球奪還, 滅絕入侵, 灭绝, 滅絕(2018)

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb

Цитаты

[последние слова]
Peter [закадровый голос] Наш мир продолжает двигаться. Меняться. Развиваться. И мы тоже. Теперь я знаю, кто я. И знаю, кто мой враг. Мы не так уж и разные. Может быть, если другие это увидят, у нас всё-таки будет будущее.

Отзывы о фильме

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