1 The Stranger David Arnold, Michael Price 2:39

2 59 Missed Calls David Arnold, Michael Price 1:53

3 Murder This Time David Arnold, Michael Price 4:01

4 Agra David Arnold, Michael Price 4:44

5 Absolute Trust David Arnold, Michael Price 2:04

6 Running Away David Arnold, Michael Price 4:04

7 Cheating David Arnold, Michael Price 3:32

8 Sharks David Arnold, Michael Price 3:31

9 Never a Field Agent David Arnold, Michael Price 2:19

10 Gunshot David Arnold, Michael Price 3:58

11 Get Your Attention David Arnold, Michael Price 1:34

12 Stopped Lying Down David Arnold, Michael Price 3:36

13 Too Heavy David Arnold, Michael Price 2:25

14 Window Deduction David Arnold, Michael Price 2:21

15 Anyone David Arnold, Michael Price 3:50

16 Favourite Room David Arnold, Michael Price 3:14

17 You Look Different David Arnold, Michael Price 4:23

18 No Charges David Arnold, Michael Price 2:32

19 Who I Want to Be David Arnold, Michael Price 2:42

20 In the Tower David Arnold, Michael Price 2:50

21 She Was Different David Arnold, Michael Price 3:49

22 Doing a Good Thing David Arnold, Michael Price 2:17

23 3 Suspects David Arnold, Michael Price 2:11

24 Pick Up David Arnold, Michael Price 5:15

25 Brother Mine David Arnold, Michael Price 2:22

26 Bones David Arnold, Michael Price 3:03

27 The Hall David Arnold, Michael Price 3:20

28 I Had No One David Arnold, Michael Price 2:15

29 Open Your Eyes David Arnold, Michael Price 3:48

30 Always the Grown Up David Arnold, Michael Price 1:14