Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Шерлок
Статьи
Статьи о сериале «Шерлок»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Шерлок»
Вся информация о сериале
«Статисты!»: Ливанов назвал лучшего Шерлока в истории — а Кэмбербэтчу и Дауни-младшему досталось по первое число
Актер не сдерживал эмоций.
3 комментария
6 сентября 2025 09:25
Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)
Истории про сыщиков и преступников — ключ к успеху.
Написать
6 августа 2025 18:07
После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти
Сперва называли «фанфиком», а теперь требуют второй сезон.
Написать
31 июля 2025 21:30
Вдвое больше, чем у Шерлока: лишь одного персонажа книг экранизировали чаще, чем культового сыщика — рекорд Гиннесса подтвердит
Технически, речь не совсем о человеке. Но это уже нюансы.
Написать
16 июля 2025 18:07
Зрителей годами водили за нос: создатели «Шерлока» с Камбербэтчем официально определились с судьбой продолжения сериала
Разговоров о полнометражке вместо нескольких серий было предостаточно, но планы снова изменились.
Написать
16 июля 2025 16:40
«Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино
Ну а Роберт Дауни-младший лишь замыкает список лидеров.
1 комментарий
7 июля 2025 12:48
«Шерлок Холмс» Гая Ричи еще нескоро получит третью часть — на то намекают недавние откровения одного из актеров
Кажется, один из самых многообещающих проектов последних лет теперь тоже застрял в производственном аду.
Написать
3 июля 2025 15:42
Лицо Гая Ричи представили? «Шерлока» хотят превратить в полнометражный фильм — Камбербэтч и Фриман двумя руками «за»
Осталось только выкроить время для съемок, и с этим-то как раз и возникнет проблема.
Написать
27 июня 2025 08:56
В топ-5 британских детективов нашлось сразу 3 ноунейма: даже у любимого всеми «Лютера» рейтинг ниже
До «Шерлока» им далеко, но цифры все равно потрясающие.
1 комментарий
19 июня 2025 11:50
«Идеально от начала и до конца»: один сериал BBC превзошел ожидания Цискаридзе — пересматривал 10 раз
Артист считает, что это лучшее прочтение классики.
Написать
3 июня 2025 16:40
«Шерлок» от BBC в чем-то превзошел историю Артура Конан Дойля — а в чем-то с треском провалился
Хитовый сериал с Бенедиктом Камбербэтчем продолжают то расхваливать, то жестоко критиковать.
Написать
23 мая 2025 17:09
Посмотри «Шерлока» и сделай наоборот: недооцененный аниме-детектив создали именно по такому принципу — и получился шедевр
Здесь главному герою приходится искать преступления, ведь они для него — будто кофе и бутерброд спозаранку.
1 комментарий
8 мая 2025 07:00
«Игра престолов» в список не вошла: 5 сериалов, которые скатились после шокирующего сюжетного поворота
«Остаться в живых» в рейтинге Collider места тоже не нашлось.
Написать
10 февраля 2025 19:34
Шерлок принес мировую славу, но Камбербэтч его играть больше не хочет: вернется к роли при 1 условии
На Бейкер-стрит пока без изменений.
Написать
27 января 2025 15:42
В США назвали 5 лучших фильмов и сериалов про Шерлока: советского в списке нет, зато в лидерах — женщина-сыщик
Вкусы западного зрителя безумно специфичны.
Написать
21 января 2025 10:23
Британскому «Шерлоку» снова обещают новый сезон — спустя 7 лет после выхода последнего
Создатели культового шоу продолжают давать фанатам надежду — возможно, ложную.
Написать
2 января 2025 10:23
Вовсе не элементарно: сравнили распиаренного «Шерлока» с недооцененным «Страйком» — выводы неожиданные
Одних чертогов разума недостаточно, чтобы считаться лучшим детективом.
1 комментарий
9 декабря 2024 12:19
Мать «Гарри Поттера» подалась в детективы: этот сериал оказался круче «Шерлока» как минимум в одном
Британский сериал был умеренно популярен в России, но культовым, увы, не стал.
Написать
19 ноября 2024 20:03
Выяснили, что настоящий детектив думает о сериале «Шерлок»: Камбербэтча похвалили, хотя и нашли один недостаток
Что же не так с высокоактивным социопатом от BBC?
Написать
16 ноября 2024 17:38
Пляжные, мистические, дефективные: 5 детективов для тех, кто до сих пор скучает по «Шерлоку» с Камбербэтчем
«Хауса» и «Элементарно» в рейтинге не будет, даже не надейтесь.
Написать
4 сентября 2024 13:40
От готики до экшена: 5 моментов «Шерлока» с Дауни-младшим, которые круче сериала с Камбербэтчем
Оба проекта — великолепны, но каждый по-своему.
Написать
31 августа 2024 08:45
Плохой пример для подражания: обратная сторона Шерлока Холмса, которым привыкли восхищаться
У всех есть свои недостатки.
Написать
28 августа 2024 17:15
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667