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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Шерлок
Сезоны
Шерлок (2010 - 2017), список сезонов
Sherlock
18+
Год выпуска
2010
Страна
Великобритания
Эпизод длится
1 час 30 минут
Телеканал
BBC One
Список сезонов сериала «Шерлок»
Сезон 1
2010,
3 эпизода
Сезон 2
2012,
3 эпизода
Сезон 3
2014,
3 эпизода
Сезон 4
2017,
3 эпизода
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