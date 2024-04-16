Меню
Сериалы
Шерлок
Новости
Новости о сериале «Шерлок»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Шерлок»
Вся информация о сериале
Соавтор сериала «Шерлок» заявил о желании снять полнометражное продолжение
Бенедикт Камбербэтч может вернуться к роли гениального сыщика с Бейкер-стрит.
Написать
16 апреля 2024 12:04
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон
На этой неделе стриминги предлагают раскрыть убийство агента британской разведки, спеть о любви с Джессикой Честейн, отправиться в путешествие по сказочному миру и побродить по загадочной гостинице с Тильдой Суинтон.
Написать
2 декабря 2022 15:00
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего
Эта животрепещущая пятерка проектов не разочарует вас после первого сезона, напротив: дальше — больше.
Написать
18 июня 2022 13:45
Шерлок, Пуаро или Бенуа Бланк: кто ты из известных сыщиков в кино?
Кто из заядлых киноманов не любит детективные фильмы? Разве могут не нравиться загадки, убийства, а главное, чертовски обаятельные главные герои? В нашем новом тесте поможем тебе узнать, на кого из легенд детективного кино ты больше всего похож.
Написать
10 февраля 2022 10:54
11 злодеев, которых все любят больше, чем главных героев
Локи, Вилланель, Джокер и другие яркие негодяи, отодвинувшие протагонистов на второй план.
Написать
8 апреля 2021 19:06
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
