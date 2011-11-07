В 1 сезоне 9 серии сериала «Карамель» в желтой прессе появляются фотографии, которые подтверждают служебный роман Морозова с его личной ассистенткой. Шилова решает подпортить репутацию Беляевой и как можно скорее соблазнить Андрея.