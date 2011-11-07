В 1 сезоне 13 серии сериала «Карамель» Шилова продолжает распространять нелицеприятные слухи об избраннице Морозова. Анастасия подписывает контракт с конкурентом Головина, а Андрей приглашает возлюбленную на свидание в ресторан.