В 1 сезоне 29 серии сериала «Карамель» Сергей рекомендует троюрдному брату разорвать отношения со стервозной Вероникой. Сын Головина помогает Ане и Андрею помириться, а Иннокентий поддерживает Надежду Петровну после очередного расставания.
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