В 1 сезоне 4 серии сериала «Карамель» Шилова пытается соблазнить бизнес-партнера своего сводного брата. Андрея поражает, насколько точно его секретарь анализирует скрытые мотивы и предугадывает поведение представителей мужского пола.
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