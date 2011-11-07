В 1 сезоне 7 серии сериала «Карамель» Морозов приглашает Беляеву на мероприятие для элит. Однако в процессе подготовки к вечеру счастливая девушка оказывается в непростой ситуации из-за влюбленной парочки и своего дара.
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