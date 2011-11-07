В 1 сезоне 33 серии сериала «Карамель» Морозов не может простить Ане передачу тайной информации конкурентам и решает вернуться во Францию. Беляева пытается исправить ситуацию, а Настя и Сергей развивают свои отношения, что совсем не по душе Денису.
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