В 1 сезоне 33 серии сериала «Карамель» Морозов не может простить Ане передачу тайной информации конкурентам и решает вернуться во Францию. Беляева пытается исправить ситуацию, а Настя и Сергей развивают свои отношения, что совсем не по душе Денису.