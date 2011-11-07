В 1 сезоне 22 серии сериала «Карамель» Беляева разоблачает интриги Вероники и отправляется к бывшему возлюбленному, чтобы прояснить все недоразумения. Головин начинает поиски няни для своего ребенка, но подходит к делу в стиле плейбоя.