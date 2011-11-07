В 1 сезоне 16 серии сериала «Карамель» после очередной ссоры с возлюбленным Беляева решает уволиться с должности секретаря. На новой работе Аня случайно сталкивается с бывшим женихом, который снова пытается возобновить с девушкой отношения.
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