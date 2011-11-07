В 1 сезоне 18 серии сериала «Карамель» Настя одерживает победу в конкурсе и подписывает выгодный рекламный контракт. Шилова вновь вклинивается в отношения Ани и Андрея, которым совсем недавно удалось понять друг друга после всех недоразумений.