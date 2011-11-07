В 1 сезоне 28 серии сериала «Карамель» Морозов осознает свою ошибку и планирует расстаться с Шиловой, но девушка не намерена терять богатого жениха. Вероника начинает симулировать болезнь, а Аня разоблачает корыстный заговор Эдуарда.