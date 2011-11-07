В 1 сезоне 17 серии сериала «Карамель» Беляева обнаруживает, что Шилов планирует отнять предприятие у бизнес-партнера. Ане необходимо предупредить бывшего возлюбленного о мотивах Дениса, однако его сводная сестра намерена этому помешать.