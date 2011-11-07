В 1 сезоне 8 серии сериала «Карамель» Тимофей снова делает предложение руки и сердца бывшей девушке, что неправильно понимает Андрей. Морозов планирует сделать Дениса совладельцем предприятия, и Аня предупреждает шефа об истинных намерениях Шилова.