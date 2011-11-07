В 1 сезоне 10 серии сериала «Карамель» Надежда Петровна устраивается на работу в лабораторию предприятия Морозова. Анастасия продолжает поиски биологических родителей, а Анна переживает из-за того, что больше не слышит, о чем думает Андрей.