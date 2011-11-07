В 1 сезоне 15 серии сериала «Карамель» лучшие подруги уезжают из казино с крупным выигрышем, из-за которого их начинают преследовать. Беляева узнает от Шилова, что ее возлюбленный проводит время во Франции с Вероникой, а не со своей семьей.
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