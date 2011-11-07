В 1 сезоне 12 серии сериала «Карамель» Настя с помощью лучшей подруги узнает истинные намерения Головина и разрывает отношения с ним. Надежда Петровна продолжает работу над новым лекарством, а Аня отбивается от журналистов, которых подсылает Шилова.