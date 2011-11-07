В 1 сезоне 25 серии сериала «Карамель» Беляева неожиданно подслушивает странные мысли Эдика. Морозов случайно обнаруживает, что на самом деле думает о нем Вероника, а Анастасия теряет хорошую работу из-за решения расстаться с Шиловым.