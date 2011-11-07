В 1 сезоне 1 серии сериала «Карамель» Беляева тяжело переживает измену возлюбленного Тимофея. Из добрых побуждений девушка помогает пожилой женщине с тяжелым багажом и получает в благодарность конфету, которая навсегда изменит ее жизнь.