В 1 сезоне 5 серии сериала «Карамель» Головин обещает Насте сделать из нее профессиональную модель. Денис нанимает людей, чтобы следить за каждым из близкого окружения бизнес-партнера. Аня узнает из мыслей Морозова, что его зацепила Вероника.