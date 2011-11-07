В 1 сезоне 40 серии сериала «Карамель» проходит несколько лет. Анастасия и Сергей счастливы в своих отношениях. Анна отказывается от замужества, однако все еще не может слышать, о чем думает ее бывший возлюбленный Андрей Морозов.