В 1 сезоне 2 серии сериала «Карамель» Тимофей надеется загладить вину перед бывшей девушкой. Аня неожиданно знакомится с бизнесменом Андреем, который недавно прилетел из Франции, и его братом, высокомерным Сергеем, владельцем модного агентства.