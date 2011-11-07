В 1 сезоне 2 серии сериала «Карамель» Тимофей надеется загладить вину перед бывшей девушкой. Аня неожиданно знакомится с бизнесменом Андреем, который недавно прилетел из Франции, и его братом, высокомерным Сергеем, владельцем модного агентства.
Related video
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Авторизация по e-mail