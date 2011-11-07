В 1 сезоне 23 серии сериала «Карамель» Аня и Андрей получают возможность откровенно поговорить и прояснить все недоразумения, что совсем не по душе Веронике и Тимофею. К невезению Иннокентия, у Надежды Петровны появляется неожиданный поклонник.