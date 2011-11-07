В 1 сезоне 21 серии сериала «Карамель» Шилов узнает о необычной способности Беляевой и планирует использовать девушку в личных целях. Андрей развивает отношения с Вероникой, а Головин пытается избежать ответственности за своего ребенка.
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