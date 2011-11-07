В 1 сезоне 11 серии сериала «Карамель» Морозов оказывается в полицейском участке. Шилов использует отсутствие Андрея, чтобы сменить производственное направление предприятия, а между Настей и Сергеем завязываются романтические отношения.
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