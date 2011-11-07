В 1 сезоне 38 серии сериала «Карамель» Аня оказывается в заложниках. Тимофей безуспешно пытается спасти невесту, Денис планирует воспользоваться необычной способностью бывшей сотрудницы, а Андрей готов пойти на проигрышную для него сделку.
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