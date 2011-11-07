В 1 сезоне 24 серии сериала «Карамель» Тимофей узнает о способности бывшей невесты и намеренно меняет свои мысли в ее присутствии. Веронике вновь удается помириться с Морозовым, а Настя после долгих раздумий принимает решение расстаться с Шиловым.
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