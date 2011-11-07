В 1 сезоне 31 серии сериала «Карамель» Головин привязывается к своему сыну и тяжело переживает предстоящее расставание. Шилова добивается официальной помолвки с Морозовым, а Аня обнаруживает, что Денис использовал ее дар в корыстных целях.