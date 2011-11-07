В 1 сезоне 39 серии сериала «Карамель» Беляевой удается провести преступников и выбраться на свободу. Пройденные испытания делают отношения Тимофея и Ани крепче. Вероника предает сводного брата и завладевает бизнесом семейства Шиловых.
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