В 1 сезоне 35 серии сериала «Карамель» Денис завладевает патентом на производство нового лекарства, но Беляевой удается взломать сейф Шилова. Морозов решает возобновить отношения с Аней, однако Тимофей вновь делает девушке предложение.
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