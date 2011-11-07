В 1 сезоне 32 серии сериала «Карамель» Аня узнает, что Тимофей намеренно контролировал свои мысли, и больше не может доверять молодому человеку. Бабушка Морозова переживает за счастье внука и пытается помирить его с бывшей возлюбленной.