В 1 сезоне 32 серии сериала «Карамель» Аня узнает, что Тимофей намеренно контролировал свои мысли, и больше не может доверять молодому человеку. Бабушка Морозова переживает за счастье внука и пытается помирить его с бывшей возлюбленной.
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