В 1 сезоне 37 серии сериала «Карамель» Шилову не удается заключить сделку по продаже нового лекарственного препарата. Беляева подает заявление на увольнение, а Настя решается рассказать возлюбленному о своем детстве и биологических родителях.
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