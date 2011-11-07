В 1 сезоне 14 серии сериала «Карамель» Морозов обнаруживает, что его бабушка соврала ему о болезни, чтобы посоветовать ему расстаться с корыстной особой. Шилова удерживает Андрея во Франции, а Настя отправляется с лучшей подругой в казино.
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