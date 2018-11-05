В 1 сезоне 9 серии сериала «Любить до смерти» Леон выясняет, что Лусия собирается встретиться с Джонни. Он предлагает ей помочь, но та, естественно, отказывается. Параллельно Гильермо выясняет кое-что нехорошее о самом себе и своей жизни.