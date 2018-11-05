В 1 сезоне 7 серии сериала «Любить до смерти» у Леона получается устроиться работать на Лусию в качестве ее нового водителя. Сама же героиня предается воспоминаниям о прошлом и о том моменте, когда Леон предложил свою руку и сердце.
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