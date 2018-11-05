В 1 сезоне 69 серии сериала «Любить до смерти» Лупита видит, как Хулиана целуется с Валентиной, и это зрелище ее расстраивает. Ведь так трудно поверить в то, что твоя собственная дочь любит женщину. Матео бьет Джонни и обвиняет его в смерти Сюзанны.