В 1 сезоне 33 серии сериала «Любить до смерти» люди Алакрана обнаруживают Барбару и Бельтрана в жилище Чино и начинают за ними слежку. Ребята из казино решают подвергнуть Карлу пытке, перед тем как убить ее. На помощь спешит Камило.