В 1 сезоне 88 серии сериала «Любить до смерти» на носу развязка. Джонни все-таки стреляет в Лусию. Однако, как показывалось ранее, даже опасная рана не всегда является окончательным приговором и жизнь может дать еще один шанс.
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