В 1 сезоне 64 серии сериала «Любить до смерти» Армента и его люди похищают Валентину. Так они смогут угрожать Лусии и проникнуть на ее территорию. Гильермо и Рената начинают испытывать множество проблем. Новая совместная жизнь дается им нелегко.