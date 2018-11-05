В 1 сезоне 44 серии сериала «Любить до смерти» люди Алакрана похищают подругу Лупе. Им нужна информация о ее местоположении. Хакобо же идет на интересный ход: он отправляет компрометирующее фото Лусии и Джонни. При этом вновь всплывает имя Леона.