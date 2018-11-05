В 1 сезоне 34 серии сериала «Любить до смерти» Хакобо сообщает Лусии о том, что ему известно. Ранее девушка с энтузиазмом изменяла Леону в компании с Джонни. У Камило тоже есть, что поведать герою о Кларе и ее участи.