В 1 сезоне 34 серии сериала «Любить до смерти» Хакобо сообщает Лусии о том, что ему известно. Ранее девушка с энтузиазмом изменяла Леону в компании с Джонни. У Камило тоже есть, что поведать герою о Кларе и ее участи.
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