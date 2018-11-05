В 1 сезоне 84 серии сериала «Любить до смерти» Джонни выдвигает в адрес Евы ультиматум. Ей нужно покинуть компанию, ведь она связана с торговлей наркотиками. Гильермо все-таки сообщает Ренате: Хакобо — не тот, за кого они его принимали.