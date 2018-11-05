В 1 сезоне 27 серии сериала «Любить до смерти» Люсия решает встретить Армента в библиотеке. Бельтран говорит Барбаре, что им надо отправиться в путешествие. Целью будет вернуть те самые деньги, которые он закопал в своей прошлой жизни.